🍏Apple avaliada em $2 triliões! 📱
Apple (AAPL.US) agora vale $ 2 triliões e é neste momento a empresa mais valiosa do mundo. As ações da Apple durante...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram cerca de 1.632 milhões de barris na semana de 14 de agosto, após uma queda...
• Pelosi sugere que os democratas possam reduzir plano de estímulo. • Acordo comercial entre EUA-China adiado. • Cree...
Canadian inflation data was released at 1.30pm BST. Annual inflation decreased to 0.1% y / y from 0.7% y / y, although inflation was expected to...
Os dados da inflação do Canadá foram divulgados às 13h30. A inflação anual diminuiu para 0.1% y / y de 0.7%...
Apesar do real brasileiro se encontrar bastante frágil, o preço do café voltou a subir acima da barreira dos 120. O facto do dólar...
Os índices norte-americanos têm vindo a seguir uma tendência de alta há algum tempo. As quedas causadas pelo pânico do...
Índices europeus a recuperarem das ligeiras quedas na pre-abertura do mercado europeu DE30 voltar a estar acima dos 12,900 pts RWE...
Minutas da FED serão divulgadas esta tarde OPEC+ JMMC reúnem durante a tarde. Nvidia (NVDA.US) dentro das empresas...
Mercado Norte Americano Índices norte americanos a fecharem com ganhos na sessão de ontem com o Nasdaq (+0,23%) e S&P 500 (+0,73%) ...
