Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/08/2020
Mercado Norte Americano Índices norte americanos a fecharem com ganhos na sessão de ontem com o Nasdaq (+0,23%) e S&P 500 (+0,73%) ...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
• S&P500 próximo de novos máximos históricos • Dados positivos para o mercado imobiliário americano • Kohl’s...
Ouro: Ouro voltou a atingir a zona dos $ 2,000 devido à desvalorização...
Walmart (WMT.US) as ações dispararam, começando a valorizar mais de 6% na pré-abertura do mercado, assim que a empresa...
Um conjunto de relatórios sobre o mercado imobiliário dos EUA foram divulgados às 13:30 GMT de hoje. As licenças de...
EURUSD a conseguir romper a barreira dos 1,19 durante o dia de hoje. Apesar de terem saído dados melhores do que o esperado nos EUA. Analisando...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 18 de Agosto, sobre GBP/JPY!
Ações europeias a serem negociadas em alta DE30 consegue romper a barreira dos 12,950 pts após ter conseguido recuperar...
Prata continua a valorizar e a recuperar as últimas perdas. Na abertura do mercado de hoje a prata já se encontra a valorizar cerca de 2%. Esta...
Futuros europeus e norte-americanos a serem negociados em ligeira queda Dados referentes ao mercado imobiliários...
