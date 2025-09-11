Calendário económico: retalhistas norte-americanos relatam ganhos
Futuros europeus e norte-americanos a serem negociados em ligeira queda Dados referentes ao mercado imobiliários...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Futuros europeus e norte-americanos a serem negociados em ligeira queda Dados referentes ao mercado imobiliários...
America Índices norte americanos fecharam a sessão de ontem de forma mista. Nasdaq fechou a valorizar cerca de 1% e a atingir um novo...
America Índices norte americanos fecharam a sessão de ontem de forma mista. Nasdaq fechou a valorizar cerca de 1% e a atingir um novo...
Resumo: Preço do gás natural está novamente a subir. As previsões meteorológicas esperam possíveis...
Resumo: O preço do gás natural está novamente a subir. As previsões meteorológicas esperam possíveis...
Se os compradores conseguirem manter o preço acima daquela zona de suporte então, podemos esperar um novo movimento altista. Por outro...
Se os compradores conseguirem manter o preço acima da zona de suporte, então podemos esperar um novo bullish momentum por parte do preço. Por...
Empresas americanas a arrancarem a seaman em alta. Resultados a saírem abaixo do previsto no Índice de Manufatura do...
Empresas americanas a arrancarem a semana em alta. Resultados a saírem abaixo do previsto no Índice de Manufatura do NY Empire...
O banco francês analisou um dos principais “majors” do mercado cambial e sugeriu entradas curtas com valores nos seguintes...
O banco francês analisou um dos principais “majors” do mercado cambial e sugeriu entradas curtas com valores nos seguintes pontos: Entrada:...
• As ações europeias a abriram de forma mista. • Casos de coronavírus tem estado a aumentar dentro da Europa. •...
• As ações europeias a abriram de forma mista. • Casos de coronavírus tem estado a aumentar dentro da Europa. •...
Entre os metais preciosos, o paládio tem sido o metal que se destacou a nível da sua performance face aos restantes metais preciosos, acabando...
Entre os metais preciosos, o paládio tem sido o metal que se destacou a nível da sua performance face aos restantes metais preciosos, acabando...
• Trump aumenta pressão sobre a Alibaba e outras empresas chinesas • Destaque para notícias sobre EUA e Canada na...
• Trump aumenta pressão sobre a Alibaba e outras empresas chinesas • Destaque para notícias sobre EUA e Canada na...
América Índices americanos a fecharem de forma mista na sessão de sexta-feira. Dow Jones a fechar acima dos 1,8%, S&P500 a...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador