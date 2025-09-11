Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/08/2020
América Índices americanos a fecharem de forma mista na sessão de sexta-feira. Dow Jones a fechar acima dos 1,8%, S&P500 a...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices Norte Americanos abrir a sessão de hoje em ligeira queda, mas os compradores conseguir recuperar parte dessas quedas e dando sinais...
As vendas a retalho nos EUA cresceram cerca de 1,2% em relação ao mês anterior de Julho. Tendo tido o maior aumento na...
As negociações sobre os estímulo à economia nos EUA permanecem suspensas. • Vendas a retalho abaixo do previsto •...
Ações a abrirem em baixa durante a sessão DE30 a testar perto da zona de suporte nos 12,820 pts Daimler...
Vendas a retalho nos EUA com previsões de melhoria O mercado europeu abriu em ligeira queda na sessão de hoje, com os investidores...
Índices Norte Americanos terminam mistos durante a sessão de ontem. Dow Jones caiu -0,29%, S&P 500 corrigiu -0.20% masNasdaq a...
• Pedidos de subsídios de desemprego a dar sinais positivos, EUA • Apple (AAPL.US) preparar novo pacote de novas assinaturas para...
Wall-Street continua a dar sinais animadores, no setor tecnológico parece que o preço mantém ainda o último bullish momentum...
O número de americanos a recorrer aos subsídios de desemprego continuam a baixar e ficando até ligeiramente abaixo das previsões...
