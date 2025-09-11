As reservas de petróleo dos EUA cairão ligeiramente mais do que o esperado
Dados Semanais de Estoques de Petróleo dos EUA (EIA): Petróleo Bruto: Atual: -1,43M Previsão: -1,10M Anterior: -5,073M Os...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Photronics (PLAB.US), produtora de fotomáscaras com sede nos EUA, disparam 20% após a empresa divulgar resultados...
O Banco do Canadá (BoC) corta a taxa de juros em 50 pontos-base, em linha com as previsões. O par USDCAD cai fortemente com a notícia. O...
US100 sobe 1% no início da sessão de quarta-feira A Macy's reduz previsões em meio a um escândalo interno. A Mondelez...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa enquanto os investidores aguardam dados importantes sobre a inflação no país....
IPC dos EUA (Novembro): IPC Geral (anual): Atual: 2,7%. Previsão: 2,7%. Anterior: 2,6%. Núcleo do IPC (anual): Atual: 3,3%....
Após a inflação anual ter acelerado para 2,6% em outubro, marcando o primeiro aumento em sete meses, os mercados estão atentos...
Os pares atrelados ao iene japonês registraram um aumento na volatilidade hoje devido ao anúncio do Banco do Japão (BoJ), que inicialmente...
Fatos: O US100 reagiu a partir da zona de suporte chave em 21340 pontos. O índice está negociando em uma tendência de alta. Opinião: O...
O sentimento do mercado de ações europeu está misto hoje, em antecipação à divulgação do índice...
O Índice do Dólar dos EUA enfrenta um momento crítico antes da divulgação dos dados do CPI (Índice de Preços...
O dólar norte-americano está se fortalecendo ligeiramente antes da divulgação dos dados de inflação ao consumidor...
Hoje, o calendário econômico traz dados importantes sobre inflação nos EUA, decisão de taxa de juros do Banco do Canadá...
Mercados asiáticos mistos antes dos principais dados de inflação dos EUA. O Nikkei do Japão está estável,...
O relatório do IPC de novembro, programado para ser publicado pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, chega em um momento...
As ações da Walgreens Boots Alliance (WBA.US) dispararam mais de 20% após relatos de negociações avançadas para...
Os preços do gás perderam quase todo o salto observado na abertura desta semana. Os preços do gás abriram próximos de...
Os índices de ações dos EUA registram pequenos ganhos na abertura. Um dólar forte coloca pressão sobre o mercado...
Petróleo: A OPEP+ adiou o cronograma de restauração da produção. O aumento mensal da produção de...
Abertura do mercado americano ao vivo - 10/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
