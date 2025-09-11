Pedidos de Subsídio de Desemprego diminuíram nos EUA
O número de americanos a recorrer aos subsídios de desemprego continua a baixar e a ficar até ligeiramente abaixo das previsões...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O número de americanos a recorrer aos subsídios de desemprego continua a baixar e a ficar até ligeiramente abaixo das previsões...
Os metais preciosos tem vindo a recuperar gradualmente as últimas perdas. No dia de hoje o preço tem vindo a mostrar alguma lateralização...
Abertura mista nos futuros europeus Pedidos de subsídio de desemprego diminuem ligeiramente Ontem assistimos a uma recuperação...
Índices Americanos a fecharem com fortes ganhos durante o dia de ontem. Principal destaque vai para o setor tecnológico....
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 4,512 milhões de barris na semana passada, após uma queda de 7,373 milhões...
Observando o gráfico diário conseguimos verificar que o preço conseguiu romper a linha de tendência descendente que tinha vindo...
• Negotiation deadlock over the new coronavirus relief package. • Tesla (TSLA.US) announced five-for-one stock split • Moderna’s...
• Impasse nas negociações sobre um novo pacote de estimulos • Tesla (TSLA.US) anuncia stock split de 5-1 • Moderna’s...
A taxa de inflação anual nos EUA aumentou 1% durante o mês de julho. Sendo que este é o valor mais alto já registado...
O mercado de metais-preciosos têm tido períodos de grande volatilidade nos últimos dias . As oscilações diárias...
