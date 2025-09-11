Principais ativos da semana: Prata, Ouro e Platina
O mercado de metais preciosos temtido períodos de grande volatilidade nos últimos dias. As oscilações diárias do preço...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Futuros europeus abriram a sessão em baixa PIB Britânico cai cerca de 20% no segundo trimestre CPI na Zona Euro e EUA...
A terça-feira bastante volátil para os metais-preciosos. Após uma pequena correção na sexta-feira e alguma indecisão...
Índices norte americanos a anularemos os ganhos da abertura da sessão de ontem. S&P 500 caiu 0,80%, Dow Jones caiu...
• S&P 500 valoriza pela 7 sessão consecutiva • Presidente Trump considera baixar impostos • Inovio Pharmaceuticals...
Durante a sessão desta terça-feira, observámos um sentimento positivo nos mercados. O índice alemão DE30 valorizou...
Ações globais seguem fortes após a ideia de Trump de reduzir cortes nas mais-valias rally on Trump's tax cut idea DAX...
O ZEW alemão pouco mudou durante o mês de Julho Os dados da API apontam para outra queda no inventário O...
Preço do ouro a cair hoje pela segunda vez nos últimos 3 dias após um mês de Julho bastante forte. O preço chegou...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,27%, enquanto o Dow Jones adicionou 1,30%. Por outro...
