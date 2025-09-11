DESTAQUES DA MANHÃ, por Miguel Ciobanu - 11/08/2020
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,27%, enquanto o Dow Jones adicionou 1,30%. Por outro...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
• O presidente Trump assina ordem executiva para aliviar a economia • O número de casos COVID-19 nos EUA ultrapassou os 5 milhões •...
Credit Suisse publicou uma recomendação para o par EURGBP. O banco recomenda uma posição longa no par com as seguintes caracteristicas: Entrada...
As ações da Eastman Kodak Co. (KODK.US) caíram 40% nas negociações de pré-abertura do mercado de hoje. A venda...
Resumo: Os fatores fundamentais do mercado do café estão cada vez melhores Espera-se défice nesta temporada, queda...
Avanço das ações europeias nesta segunda-feira O DE30 fica atrás dos seus pares europeus O...
Apesar do USD ter ganho contra todos os principais pares, os metais preciosos estão a negociar em alta no início de uma nova semana. Ouro...
Clima de incerteza e de risco enquanto Trump assina ordens executivas Calendário económico quase vazio hoje Muitas...
As ações na Ásia estão a negociar em alta, no início de uma nova semana. Kospi negocia 1,4% mais alto, S &...
• Economia dos EUA ganhou mais empregos em julho do que o esperado • Trump assina ordem executiva proibindo o TikTok e o WeChat de...
