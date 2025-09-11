DESTAQUES DA MANHÃ, por Miguel Ciobanu - 06/08/2020
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O Nasdaq ganhou 0,52% e atingiu um novo recorde histórico pela 31ª vez...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O Nasdaq ganhou 0,52% e atingiu um novo recorde histórico pela 31ª vez...
As reservas de petróleo bruto nos EUA caíram 7,373 milhões de barris na semana encerrada a 31 de julho, após uma queda de...
As reservas de petróleo bruto nos EUA caíram 7,373 milhões de barris na semana encerrada a 31 de julho, após uma queda de...
O índice ISM Não industrial PMI para os EUA saltou para 58,1 em julho, de 57,1 no mês anterior, superando as expectativas dos analistas...
O índice ISM Não industrial PMI para os EUA saltou para 58,1 em julho, de 57,1 no mês anterior, superando as expectativas dos analistas...
• Progresso no novo pacote de medidas de incentivos a economia dos EUA • EUA e China, acordo comercial vai ser negociado no dia 15 de agosto •...
• Progresso no novo pacote de medidas de incentivos a economia dos EUA • EUA e China, acordo comercial vai ser negociado no dia 15 de agosto •...
OURO Os metais preciosos continuam a subir. O preço do ouro subiu acima dos $ 2.000 durante o dia de ontem, e hoje o movimento de alta continua....
OURO Os metais preciosos continuam a subir. O preço do ouro subiu acima dos $ 2.000 durante o dia de ontem, e hoje o movimento de alta continua....
Nikola (NKLA.US) - as ações caíram mais de 15% no pré-mercado, depois da empresa divulgar resultados trimestrais mais fracos...
Nikola (NKLA.US) - as ações caíram mais de 15% no pré-mercado, depois da empresa divulgar resultados trimestrais mais fracos...
O relatório de empregos da ADP para julho foi publicado às 13h15 (horário de Lisboa). Era esperado que mostrasse um aumento de...
O relatório de empregos da ADP para julho foi publicado às 13h15 (horário de Lisboa). Era esperado que mostrasse um aumento de...
Os preços do petróleo estão a subir acentuadamente hoje, tanto o Brent (OIL) como o WTI (OIL.WTI), depois do relatório...
Os preços do petróleo estão a subir acentuadamente hoje, tanto o Brent (OIL) como o WTI (OIL.WTI), depois do relatório...
Bolsas europeias somam aos ganhos anteriores DE30 pinta um topo duplo na área dos 12.750 pontos Allianz, BMW e Deutsche...
Bolsas europeias somam aos ganhos anteriores DE30 pinta um topo duplo na área dos 12.750 pontos Allianz, BMW e Deutsche...
O ouro à vista continua a bater recordes, ultrapassando os $ 2.000! Esta subida pode continuar, apoiada pela depreciação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador