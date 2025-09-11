Ouro atinge os $ 2.000 pela primeira vez
O ouro à vista continua a bater recordes, ultrapassando os $ 2.000! Esta subida pode continuar, apoiada pela depreciação...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ações europeias abrem a sessão em alta Espera-se que o relatório da ADP mostre resultados positivos no emprego ISM não-industrial...
Os mercados ainda sem rumo certo com as incertezas que a pandemia do coronavírus e as tensões entre os EUA e China trazem, a temporada de...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem com pequenos ganhos. S&P 500 adicionou 0,36%, Nasdaq ganhou 0,35% e Dow Jones saltou...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com...
• Acordo Tiktok-Microsoft aumenta tensões entre EUA e China • Investidores aguardam resultado da palestra sobre estímulo •...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 4 de Agosto, sobre o NATGAS!
Nordea emitiu uma recomendação para o par de moedas EURCHF. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
Observando o GBPUSD do ponto de vista técnico, podemos ver que o preço está a ser negociado próximo ao principal suporte. O...
Petróleo: Os membros da OPEP+ puderam, a partir de 1º de agosto, aumentar a produção em 2 milhões de barris por dia,...
Stocks dropped after European cash session launch DE30 struggles near 12,600 pts Earnings reports from Infineon (IFX.DE) and Bayer...
