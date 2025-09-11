DE30: Ações a recuperar das perdas do início da sessão
As ações europeias caíram após o início da sessão europeia DE30 perto dos 12.600...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Impasse entre os EUA e a China continua Pedidos industriais nos EUA aumentam em junho Walt Disney, Blizzard e Nikola...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem com sólidos ganhos. O S&P 500 subiu 0,72%, e o Dow Jones 0,89%, enquanto...
Hoje, o preço ascendeu mais de 13% e está acima de US $ 2 por MMBTU. O preço está no nível mais alto desde a quebra de...
• Julho foi o pior mês da pandemia nos EUA. • Microsoft (MSFT.US) analisa possível aquisição da TikTok até...
O PMI industrial do Institute for Supply Management (ISM) referente a julho subiu de 52,6 para 54,2, no mês anterior. A leitura de hoje chegou acima...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 3 de Agosto, sobre o Ouro (GOLD)!
O S&P 500 (US500) recuperou após uma recente correção. O índice dos EUA encontrou um suporte na zona dos 3.200 pts na semana...
Ações europeias com pequenos ganhos DE30 testa limite superior da faixa de negociação Siemens Healthineers...
OIL.WTI está numa tendência negativa pelo terceiro dia consecutivo. O declínio não foi acentuado até ao momento,...
