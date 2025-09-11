DE30 não conseguiu recuperar o nível dos 12.500 pts
Índices europeus tentam recuperar O DAX testa is 12.500 pts, mas não quebra a resistência Nemetschek (NEM.DE)...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus tentam recuperar O DAX testa is 12.500 pts, mas não quebra a resistência Nemetschek (NEM.DE)...
O sentimento do mercado é misto após os ganhos das Big Tech Relatórios de PIB da Itália, Canadá...
O sentimento do mercado é misto após os ganhos das Big Tech Relatórios de PIB da Itália, Canadá...
A quinta-feira foi muito turbulenta para os mercados financeiros, como dólar a depreciar e a maioria dos índices de ações pressionadas...
A quinta-feira foi muito turbulenta para os mercados financeiros, como dólar a depreciar e a maioria dos índices de ações pressionadas...
A quinta-feira foi muito turbulenta para os mercados financeiros, como dólar a depreciar e a maioria dos índices de ações pressionadas...
A quinta-feira foi muito turbulenta para os mercados financeiros, como dólar a depreciar e a maioria dos índices de ações pressionadas...
Quatro empresas das Big Tech vão divulgar os resultados do segundo trimestre hoje após o encerramento da sessão em Wall Street. É...
Quatro empresas das Big Tech vão divulgar os resultados do segundo trimestre hoje após o encerramento da sessão em Wall Street. É...
A maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev (BUD.US), anunciou hoje que a receita total do segundo trimestre caiu 17,7%. A receita global total...
A maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev (BUD.US), anunciou hoje que a receita total do segundo trimestre caiu 17,7%. A receita global total...
• O Presidente Trump sugere adiar as eleições nos EUA • Quatro grandes empresas de tecnologia vão divulgar os resultados...
• O Presidente Trump sugere adiar as eleições nos EUA • Quatro grandes empresas de tecnologia vão divulgar os resultados...
O tão esperado relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2020 foi divulgado hoje às 13:30 BST. Os dados mostraram que...
O tão esperado relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2020 foi divulgado hoje às 13:30 BST. Os dados mostraram que...
Os índices dos EUA estão ligeiramente em queda. O Dow Jones (US30) atingiu um suporte importante marcado pela linha de tendência e...
Os índices dos EUA estão ligeiramente em queda. O Dow Jones (US30) atingiu um suporte importante marcado pela linha de tendência e...
Indices plunge on virus fears and weak German GDP DE30 tests 12,500 pts Volkswagen (VOW1.DE) reports €800 million operating...
Os índices caem com medo de uma segunda onda do coronavírus e o fraco PIB da alemanha DE30 testa os 12.500 pts Volkswagen...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador