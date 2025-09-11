EUR-USD permanece estável após relatório de custos trabalhistas nos EUA 📌
O par EUR-USD não apresentou grandes movimentos após a divulgação dos dados revisados de produtividade e custos unitários...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação anual no Brasil acelerou para 4,87% em novembro de 2024, acima dos 4,76% registrados em outubro e levemente superior às...
Índices europeus interrompem tendência de alta Ações da TeamViewer caem quase 13% Allianz eleva previsões para...
Os futuros apontam para uma abertura ligeiramente mais baixa da sessão europeia de hoje. O calendário econômico não apresenta...
O Banco Central da Austrália (RBA) decidiu manter as taxas de juros inalteradas em 4,35%, em linha com as expectativas do mercado. No entanto, o...
A inflação ao consumidor (CPI) final da Alemanha em novembro ficou em +2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior...
A sessão asiática desta terça-feira apresentou ganhos modestos na maioria dos índices de ações, mesmo com a pressão...
O par AUD-JPY registrou um notável repique neste 9 de dezembro, após tocar uma mínima intradiária de 95,52, seu nível...
Os preços do petróleo registram ganhos significativos nesta segunda-feira, com o WTI avançando 1,85% e superando os 68 dólares...
Wall Street começa em alta nesta segunda-feira As ações da Nvidia caíram após a Administração Estatal...
Hoje, observa-se uma pressão de venda generalizada (e realização de lucros) entre as principais ações de defesa europeias...
As ações da maior empresa de Wall Street, Nvidia, estão recuando cerca de 2,3% no pré-mercado, após a China Central...
Hoje, os dados macroeconômicos da Europa apresentaram resultados mais fracos do que o esperado, com o índice de sentimento econômico...
Os preços do cacau continuam a forte recuperação iniciada na metade da semana passada, após a Maxar Technologies apontar em...
Índices europeus estendem rali de alta no início da semana HelloFresh sob pressão devido a acusações de exploração...
As ações chinesas e o yuan ganharam valor de forma dinâmica na última hora de negociação, após os principais...
Futuros apontam para uma abertura em alta na sessão europeia de hoje O calendário está sem leituras macroeconômicas de...
A China muda sua postura de política monetária pela primeira vez desde 2011. Após essa manchete circular na mídia, os índices...
Estamos prestes a iniciar uma nova semana de negociações nos mercados financeiros. Durante a sessão asiática de hoje, observamos...
Fatos: O EUR/USD recuperou-se dois dias atrás de um nível de suporte chave em torno de 1,0465–1,0470. Após a divulgação...
