SESSÃO AMERICANA: Wall Street sobe antes da decisão do FOMC
Mercado de ações dos EUA abre com pequenos ganhos, Teste dos olhos US30 da linha de tendência ascendente A Shopify...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado de ações dos EUA abre com pequenos ganhos, Teste dos olhos US30 da linha de tendência ascendente A Shopify...
Prata Os preços dos metais preciosos têm estado muito voláteis ultimamente. Os preços do ouro e da prata subiram para novos...
A General Motors Co. (GM.US) registou uma perda trimestral de 50 cent. por ação, quando os analistas esperavam uma perda muito maior, de...
A Boeing (BA.US) divulgou os resultados do segundo trimestre antes da sessão de Wall Street abrir hoje. A receita chegou a US $ 11,8 mil milhões...
A Fed conseguiu reverter os mercados em março e, desde então, os investidores contam com o banco central dos EUA para melhorar o sentimento....
• Ações europeias abrem o dia sem tendência • DE30 está a testar um importante nível de suporte •...
USDJPY tem negociado em tendência descendente. O par quebrou abaixo do suporte nos 106,00 na segunda-feira e, enquanto o preço estiver...
• Decisão sobre taxa de juros do FED • O relatório semanal da EIA espera 0,3 milhão de barris acumulados em stock •...
Os índices americanos encerraram a sessão de ontem com ligeiras perdas e a sessão asiática evoluiu sem tendência. Da...
