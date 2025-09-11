SESSÃO AMERICANA: Wall Street abre de forma mista no início de uma semana cheia de publicação de resultados
• Semana de resultados e todo o vapor! • Mnuchin diz que os republicanos deverão apresentar o pacote de estímulos ...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
• Semana de resultados e todo o vapor! • Mnuchin diz que os republicanos deverão apresentar o pacote de estímulos ...
As ações da American Electric Power (AEP.US) caíram depois que um relatório da Columbus Dispatch ter revelado que um grupo...
As ações da American Electric Power (AEP.US) caíram depois que um relatório da Columbus Dispatch ter revelado que um grupo...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente longa...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente longa...
Mercados europeus negoceiam estável no início de uma nova semana DE30 tenta permanecer acima da linha de tendência ascendente A SAP...
Mercados europeus negoceiam estável no início de uma nova semana DE30 tenta permanecer acima da linha de tendência ascendente A SAP...
A Bitcoin tem negociado de forma lateral ultimamente. No entanto, a criptomoeda conseguiu fazer um forte movimento ascendente no final da semana...
A Bitcoin tem negociado de forma lateral ultimamente. No entanto, a criptomoeda conseguiu fazer um forte movimento ascendente no final da semana...
O sentimento no mercado global é misto, à medida que os investidores ponderam as crescentes tensões sino-americanas e as perspectivas...
O sentimento no mercado global é misto, à medida que os investidores ponderam as crescentes tensões sino-americanas e as perspectivas...
Os metais preciosos continuam a subir esta segunda-feira, com o ouro a atingir novos recordes históricos (acima do nível de 2011 de...
Os metais preciosos continuam a subir esta segunda-feira, com o ouro a atingir novos recordes históricos (acima do nível de 2011 de...
Os metais preciosos continuam a subir esta segunda-feira, com o ouro a atingir novos recordes históricos (acima do nível de 2011 de US $...
Os metais preciosos continuam a subir esta segunda-feira, com o ouro a atingir novos recordes históricos (acima do nível de 2011 de US $...
• Deterioração da relação entre os EUA e a China • Verizon (VZ.US) reportou ganhos trimestrais melhores que o...
• Deterioração da relação entre os EUA e a China • Verizon (VZ.US) reportou ganhos trimestrais melhores que o...
• Bancos dos EUA autorizados a fornecer serviços de custódia de criptomoedas. • Legisladores russos aprovam grande projeto de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador