Criptomoedas: Volatilidade retorna ao mercado de criptomoedas
• Bancos dos EUA autorizados a fornecer serviços de custódia de criptomoedas. • Legisladores russos aprovam grande projeto de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O ouro atingiu os US $ 1.900 a onça na quinta-feira, aproximando-se de sua máxima histórica de US $ 1.920, de setembro de 2011,....
Os touros renderam-se esta semana após um longo movimento ascendente. No entanto, olhando o NASDAQ do ponto de vista técnico, pode-se ver...
Ações caem apesar dos PMIs sólidos da Europa DE30 recupera após testar os 12.800 pts BASF (BAS.DE) resolve...
PMIs from US, UK and EU for July American Express and Verizon to report earnings Risk-off moods can be spotted on the global financial...
PMIs dos EUA, Reino Unido e UE para julho American Express e Verizon relatam ganhos Esta madrugada, foram publicados os Índice...
Ontem, o ouro quase atingiu o nível de resistência de US $ 1.900 por onça. O recorde histórico está perto dos US $ 1.921...
Os resultados trimestrais das empresas e o acordo alcançado pela UE, no início da semana, para o pacote de resgate dos seus membros, tem...
Esta madrugado foram publicados os Índice flash de Gestores de Compras (PMIs) da Alemanha e da França, referentes a julho. Tanto o índice...
O número total de casos confirmados de coronavírus atingiu quase 15,39 milhões, dos quais mais de 630 000 morreram e mais de 9,37...
• Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA mais altos desde Março • Resultados trimestrais da Tesla (TSLA.US)...
