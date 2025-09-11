SESSÃO AMERICANA: Wall Street abre em baixa com o aumento dos pedidos semanais de desemprego
• Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA mais altos desde Março • Resultados trimestrais da Tesla (TSLA.US)...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Whirlpool (WHR.US) registou ganhos de US $ 2,15 por ação no segundo trimestre, em comparação com as expectativas dos analistas...
Como esperado, o SARB, o banco central da África do Sul, decidiu cortar as taxas de juros. A taxa principal agora é de 3,5%, (antes nos 3,75%)....
Após uma série de relatórios do setor financeiro, os resultados trimestrais diversificaram-se esta semana. Os investidores receberam...
O número de americanos que pediram subsídios de desemprego foi de 1,42 milhões na semana encerrada a 18 de julho, depois de 1,3...
Ações europeias registaram ganhos pequenos. DE30 interrompe recuo perto da média de 50 horas. BCE pode pedir aos...
O UK100 tem negociado de forma lateral. Enquanto o preço estiver entre 6.290 e 5.960, a lateralização deve continuar. Uma fuga...
Agravamento das tensões com a China Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA Intel e Twitter publicam resultados hoje As...
A semana começou com fortes ganhos, graças ao acordo alcançado pela UE para o pacote de estímulos, mas os mercados...
Wall Street abre sem tendência Russell 2000 (US2000) tenta quebrar a resistência de longo prazo Pfizer...
