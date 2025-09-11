SESSÃO AMERICANA: Wall Street com tendência indefinida devido a tensões sino-americanas
Wall Street abre sem tendência Russell 2000 (US2000) tenta quebrar a resistência de longo prazo Pfizer...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street abre sem tendência Russell 2000 (US2000) tenta quebrar a resistência de longo prazo Pfizer...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. O Grupo recomenda tomar uma posição...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. O Grupo recomenda tomar uma posição...
Líderes dos países membros da União Europeia chegaram a um acordo sobre um enorme fundo de recuperação de 750 mil milhões...
Líderes dos países membros da União Europeia chegaram a um acordo sobre um enorme fundo de recuperação de 750 mil milhões...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou os dados mais recentes de inventariação do petróleo armazenado, às 15:30...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou os dados mais recentes de inventariação do petróleo armazenado, às 15:30...
O dólar australiano é hoje a moeda mais forte entre as principais. Durante a sessão de hoje, subiu 0,55%, para 0,7173 em relação...
O dólar australiano é hoje a moeda mais forte entre as principais. Durante a sessão de hoje, subiu 0,55%, para 0,7173 em relação...
• Número total de casos COVID-19 ultrapassou os 15 milhões • EUA mandou que o consulado Chinês em Houston fosse encerrado •...
• Número total de casos COVID-19 ultrapassou os 15 milhões • EUA mandou que o consulado Chinês em Houston fosse encerrado •...
• Microsoft Corp. (MSFT.US) e Tesla (TSLA.US) entre as empresas que publicam resultados trimestrais hoje • Números de inflação...
• Microsoft Corp. (MSFT.US) e Tesla (TSLA.US) entre as empresas que publicam resultados trimestrais hoje • Números de inflação...
A sessão americana e asiática encerraram o dia de ontem de forma mista, com pequenos ganhos ou perdas. Durante a sessão...
A sessão americana e asiática encerraram o dia de ontem de forma mista, com pequenos ganhos ou perdas. Durante a sessão...
Durante a sessão asiática, o ouro chegou aos US $ 1.866 por onça, um nível nunca visto desde 201. O recente acordo entre líderes...
Durante a sessão asiática, o ouro chegou aos US $ 1.866 por onça, um nível nunca visto desde 201. O recente acordo entre líderes...
• Legisladores dos EUA continuam a discutir o próximo pacote de estímulos. • Coca-Cola (KO.US) registrou queda de 28,5% na receita...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador