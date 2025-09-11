Calendário económico: líderes da UE chegam a acordo
Líderes da UE chegaram a acordo sobre fundo de recuperação Canadá reporta dados de vendas no retalho Coca-Cola...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Hoje, a prata é uma das commodities com melhor desempenho. O metal já ultrapassou os $ 20,. Teriamos de recuar quatro anos para encontrar...
Desde o fecho em alta da sessão americana de ontem, o otimismo corre pelos mercados. Os índices europeus iniciam o dia em alta. Depois de...
O movimento ascendente na prata continua. O preço do metal precioso subiu 2,3% na sessão de hoje e está agora a negociar em níveis...
• Ações dos EUA abrem estáveis • IBM (IBM.US) irá divulgar resultados após o fecho do mercado •...
Segundo a Bloomberg, a vacina em que a Universidade de Oxford está a desenvolver com a AstraZeneca Plc (AZN.UK) mostrou resultados promissores na...
O Credit Suisse deu uma recomendação para o par EURCHF. O Banco recomenda uma posição de compra com os seguintes níveis: Entrada (mercado):...
Fundo de recuperação da UE retoma negociações às 15h (BST) DE30 recupera e testa 13.000 pacientes. Comissão do...
O número total de casos confirmados de coronavírus atingiu quase 14,66 milhões, dos quais mais de 609 000 morreram...
As discussões do fundo de recuperação da UE continuam Produção industrial polonesa é menor...
