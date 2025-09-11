Coronavirus: atualização de mercado
O número total de casos confirmados de coronavírus atingiu quase 14,66 milhões, dos quais mais de 609 000 morreram...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As discussões do fundo de recuperação da UE continuam Produção industrial polonesa é menor...
Os índices do mercado de ações europeu começaram a nova semana com declínio, depois de os líderes da UE não...
Os índices do mercado de ações negociaram misturados durante a sessão asiática. S & P / ASX 200 e Kospi negoceiam...
• O Open interest da Bitcoin está a aumentar • O lançamento da Ethereum 2.0 pode ser adiado • Hackers do Twitter...
Debates do fundo de recuperação da UE DE30 registra pequenos ganhos Deutsche Boerse (DB1.DE) deverá permitir...
O euro é uma das moedas do G10 com melhor desempenho, com o EURUSD a subir acima de 1,14. As discussões sobre a forma final do fundo europeu...
Líderes da UE se reúnem para discutir fundo de recuperação pós-covod Esperam-se melhorias ligeiras no...
Segundo a publicação de ontem, o número de americanos que pediram subsídio de desemprego na semana encerrada a 11 de julho,...
• Os subsídios semanais de desemprego nos EUA permanecem elevados • Vendas a retalho dos EUA acima das expectativas •...
O Banco Central Europeu anunciou a sua última decisão de política monetária às 12h45. O Banco manteve as taxas de juros...
