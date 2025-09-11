URGENTE: Taxa de desemprego no Canadá acima do esperado
10h30 (horário de Brasília), Canadá - Dados de Emprego de novembro: Variação no emprego: 50,5 mil (previsão:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Empregos Não Agrícolas nos EUA: 227 mil (Previsão: 220 mil, Anterior: 12 mil) Empregos no setor privado: 194 mil (previsão:...
Acompanhe ao vivo a divulgação do Payroll! Descubra em tempo real como os dados de emprego dos EUA podem impactar os mercados e influenciar...
Hoje, os investidores receberão o relatório do mercado de trabalho dos EUA referente a novembro. Às 10h30 (GMT-3), saberemos o estado...
07h00 (GMT-3), Zona do Euro - Dados do PIB: PIB (3º Trimestre): resultado 0,4% QoQ; previsão 0,4% QoQ; anterior 0,4% QoQ; PIB (3º...
O DAX alemão permanece na zona de máxima histórica (ATH). As ações da BMW subiram 1,4% após a Jefferies...
A publicação mais importante de hoje, e de toda a semana, será o relatório do mercado de trabalho dos EUA, programado para...
04:00 AM, Alemanha - Produção Industrial de outubro: Produção Industrial Alemã: resultado -1,0% MoM; previsão...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão sendo negociados com sentimentos mistos. Os índices chineses estão...
O relatório de Novembro sobre as folhas de pagamento não agrícolas (NFP), ou PAYROLL, será crucial na avaliação...
Os futuros dos Estados Unidos registRam subida após atingirem novos máximos históricos nos índices US500 e US100, impulsionados...
Mercado de ações registra leves ganhos no início da sessão. S&P 500 ultrapassa o nível-chave de 6100 pontos. Nasdaq...
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentaram para 224 mil, acima da previsão de 215 mil e do valor anterior de...
Eli Lilly, líder global em biofarmacêutica, continua a fortalecer sua posição no mercado de GLP-1, que está em rápido...
Abertura do mercado americano ao vivo - 05/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Demissões anunciadas pela Challenger nos EUA (novembro): 57.727 mil contra 55.597 mil no mês anterior (outubro). Esse aumento nas demissões...
De acordo com fontes da Reuters, o cartel OPEP+ decidiu adiar o aumento planejado na produção de petróleo para abril de 2025, com...
Futuros do DAX (DE40) estendem a sessão de alta de ontem e atingem novos patamares. O sentimento no mercado acionário europeu é muito...
França enfrenta grave crise política A França está enfrentando uma grave crise política após o governo do...
Após ganhos em Wall Street, os mercados de ações na Europa abrem em alta, apesar de um sentimento ligeiramente mais fraco na Ásia Dados...
