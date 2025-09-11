SESSÃO AMERICANA: Wall Street abre em baixa depois da divulgação dos pedidos semanais de subsídio de desemprego
• Os subsídios semanais de desemprego nos EUA permanecem elevados • Vendas a retalho dos EUA acima das expectativas •...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco Central Europeu anunciou a sua última decisão de política monetária às 12h45. O Banco manteve as taxas de juros...
O sentimento entre os investidores americanos está bastante deprimido hoje. O Nasdaq cai 1% na abertura da sessão americana, apesar das...
O número de americanos que pediram subsídio de desemprego na semana encerrada a 11 de julho, foi de 1,3 milhões (1,31 milhões...
Stocks slide after mixed data from China DE30 pulls back after failed attack on 13,000 pts German Supreme Audit Institution to probe...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 16 de Julho, sobre EUR/USD!
Mercados europeus vistos abrindo mais baixo BCE deverá permanecer em espera hoje Vendas no retalho dos EUA crescem em junho As...
O par mais famoso do Forex quebrou ontem acima da resistência principal dos 1,14. No entanto, hoje está a sofrer alguma correção....
Apesar do receio de um retorno ao estado de quarentena resultante de uma segunda vaga de Covid, as esperanças de uma cura, acalentada pelos resultados...
