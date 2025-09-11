Destaques da manhã, por André Pires
O adiamento do levantamento das restrições em vários países e em alguns estados dos EUA pesou no sentimento de mercado. A sessão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
USDJPY voltou a estar abaixo da resistência principal. A zona marcada a vermelho (107,20) é determinada pelo limite superior da estrutura...
A Quest Diagnostics (DGX.US) publicou uns resultados preliminar do segundo trimestre acima das expectativas dos analistas, devido em grande parte à...
• Ações dos EUA sobem antes da earnings season • A Flórida registou número recorde de novos casos...
• The total number of confirmed coronavirus cases surpassed 13.05 million of which more than 571 000 died and over 7.24 million recovered. • US...
• O número total de casos confirmados de coronavírus está acima de 13,05 milhões, dos quais mais de 571.000 são...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 13 de Julho, sobre GBP/USD.
Há pouco tempo, a PepsiCo (PEP.US) divulgou os seus resultados trimestrais do 2º trimestre, já que a Earning Season de Wall Street está...
Bolsas europeias lançam semana em alta DE30 retesta 12.835 pts Daimler (DAI.DE) vê necessidade de cortes mais profundos...
O calendário económico está quase vazio. O fluxo de notícias deve dominar as atenções de mercado, depois de Donald...
