Calendário económico: pandemia e resultados trimestrais em foco
O calendário económico está quase vazio. O fluxo de notícias deve dominar as atenções de mercado, depois de Donald...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O calendário económico está quase vazio. O fluxo de notícias deve dominar as atenções de mercado, depois de Donald...
O mercado de cobre está em brasa neste momento. O preço do cobre subiu aos níveis mais altos dos últimos dois anos, quebrando...
O mercado de cobre está em brasa neste momento. O preço do cobre subiu aos níveis mais altos dos últimos dois anos, quebrando...
Apesar de vermos uma continuação geral do sentimento otimista no mercado, a Pandemia ameaça uma correção a todo o momento....
Apesar de vermos uma continuação geral do sentimento otimista no mercado, a Pandemia ameaça uma correção a todo o momento....
• Mais uma semana sem grande concorrência entre as criptomoedas • Algumas trocas inter criptomoedas sofreram queda significativa...
• Mais uma semana sem grande concorrência entre as criptomoedas • Algumas trocas inter criptomoedas sofreram queda significativa...
Alguns momentos atrás, o escritório nacional de estatística do Canadá divulgou o seu relatório do mercado de trabalho...
Alguns momentos atrás, o escritório nacional de estatística do Canadá divulgou o seu relatório do mercado de trabalho...
• As taxas de infeção por coronavírus continuam a acelerar • Açoes sobem, ainda assim • A administração...
• As taxas de infeção por coronavírus continuam a acelerar • Açoes sobem, ainda assim • A administração...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 10 de Julho, sobre AUD/USD!
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 10 de Julho, sobre AUD/USD!
A TD Research emitiu uma recomendação para o par de moedas CHFJPY. TD recomenda tomar uma posição curta no par com os seguintes...
A TD Research emitiu uma recomendação para o par de moedas CHFJPY. TD recomenda tomar uma posição curta no par com os seguintes...
• Segundo dia da reunião do Eurogrupo e Ecofin • Números de emprego canadenses devem se recuperar em junho Não há...
• Segundo dia da reunião do Eurogrupo e Ecofin • Números de emprego canadenses devem se recuperar em junho Não há...
A última sessão europeia desta semana abre em baixa, contagiada pelo pessimismo da sessão asiática. A pesar no sentimento temos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador