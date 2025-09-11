Alerta técnico: EURUSD
O EURUSD começou a sessão de hoje acima da resistência dos 1,1340, no entanto os ganhos foram rapidamente apagados e o par voltou ao...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O EURUSD começou a sessão de hoje acima da resistência dos 1,1340, no entanto os ganhos foram rapidamente apagados e o par voltou ao...
Os índices europeus terminaram ontem o dia perto dos valores de abertura. Já em Wall Street, o otimismo conseguiu fechar a sessão...
No webinar de análise semanal desta semana, os destaques: EUA superam novamente expectativas para com o NFP Dados económicos parecem...
Ontem os investidores pareciam decididos a iniciar uma correção à recuperação das bolsas de valores. No entanto a queda...
O índice DAX perdeu força no final da sessão europeia e o preço está a testar uma zona de suporte marcada por algumas...
A few moments ago investors were offered The Energy Information Administration’s (EIA) report. The weekly data showed an unexpected crude oil inventories...
As ações da Alcoa Corp. (AA.US) subiram mais de 5,0%, depois da empresa publicar resultados preliminares melhores do que o esperado no...
OURO O ouro negociado em tendência ascendente desde há algum tempo.. Durante a sessão de hoje, o preço subiu para novos máximos...
O JP Morgan emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPCHF. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com...
• O número de casos COVID-19 continua a aumentar globalmente. • Deutsche Bank (DBK.DE) multada em US $ 150 milhões por...
