DE30 abre em vermelho em meio ao COVID-19 e preocupações com recessão
• Casos de coronavírus aumentam em todo o mundo • CE prevê recessão profunda na zona do euro • A Deutsche Telekom...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 7 de Julho, sobre NZD/USD.
Hoje, não haverá muitas publicações, pelo que os índices deverão mover-se orientados por notícias. Durante...
Depois de uma sessão de fortes ganhos em todos os principais índices mundiais, terça-feira começa em correção....
O dólar australiano recua fortemente, depois de notícias de um confinamento em Melbourne. Os casos de COVID têm aumentado no estado...
Hoje, o índice de tecnologia dos EUA atingiu novos recordes históricos. No entanto, o US100 está a testar uma resistência nos...
Os principais índices dos EUA sobem mais de 1%, com o Nasdaq a bater novos recordes e a destacar-se (subindo 2,00%). Os investidores dos EUA podem...
Às 15h45, a Markit publicou o PMI dos Estados Unidos para o mês de junho. O número ficou um pouco acima das expectativas do mercado: PMI...
