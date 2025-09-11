EURCHF - recomendação dondation from Nordea
Nordea issued a recommendation for the EURCHF currency pair. Nordea recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Nordea emitiu uma recomendação de venda para o par de moedas EURCHF, com os seguintes níveis: Entrada: 1.0642 Target: 1.1020 Stop:...
As ações da Tesla subiram 6,2% depois da JMP Securities elevar a meta de preço de US $ 1.050 para US $ 1.500 por ação. ...
A Uber Technologies (UBER.US) acaba de anunciar que vai adquirir o Postmates, serviço de entrega de alimentos. A comunicação social...
• Ações chinesas atingem altas de 2 anos e meio • DE30 perto dos 12.959 pts • O CEO do Commerzbank (CBK.DE) ...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 6 de Julho, sobre o OIL.WTI.
Vendas no retalho em maio, Zona Euro PMI não industriual - indicador ISM Os índices europeus abrem em alta, após...
Os índices de ações começaram a semana com um forte movimento em alta, graças à euforia vinda da China. Sem um...
Os principais índices começaram a semana com euforia vinda da China. Sem um catalisador específico, os índices chineses (incluindo...
Índices europeus negociam menor na sexta-feira DE30 quebra acima de 12.550 pts BMW (BMW.DE) para dar mais ênfase às...
