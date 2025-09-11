Iene no radar (05.12.2024)
Fatos: O par USDJPY está atualmente segurando dentro de uma estrutura de suporte importante no nível de 150.00. Apesar da narrativa...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As vendas no varejo da Zona do Euro registraram uma queda de -0,5% mês a mês (MoM), contra uma expectativa de -0,3% MoM e 0,5% no período...
Dados mais fracos da Europa levantam reflexões sobre a valorização do Eurodólar hoje, que está se beneficiando mais...
Dados da Alemanha: Pedidos industriais (outubro, em relação ao mês anterior): -1,5% (previsão -2,0%). Dados da Suécia: CPI...
Os índices de Wall Street encerraram a sessão de ontem com recordes históricos. O Nasdaq100 subiu mais de 1,2%, enquanto o S&P...
O sentimento no mercado de ações dos EUA permanece extremamente positivo. Embora os setores financeiro, bancário e de energia apresentem...
Mudança nos estoques de petróleo bruto dos EUA - EIA: -5,07M (Previsão: -1,41M, Anterior: -1,844M) Estoques de gasolina - EIA:...
Os futuros do DAX da Alemanha (DE40) continuam sua rápida ascensão, que agora segue ininterrupta por 5 sessões consecutivas. A quebra...
O DAX Alemão está estendendo seus ganhos rápidos, que já duram cinco sessões consecutivas. A quebra dos recordes históricos,...
O ISM de Serviços dos EUA (preliminar de novembro) veio em 52,1, abaixo da expectativa de 55,7 e do 56 anterior. Preços pagos do ISM:...
O Brent Crude (Petróleo) ganha mais de 0,5% hoje, subindo para acima de $74 por barril, à medida que fontes do The Wall Street Journal afirmam...
Abertura do mercado americano ao vivo - 04/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O diretor do Federal Reserve Bank de St. Louis, Alberto G. Musalem, comentou hoje sobre a economia dos EUA e a política de taxas de juros. Ele apontou...
11:15 AM BRT, Estados Unidos - Dados de Emprego para Novembro: Mudança no Emprego Não Agrícola ADP: atual 146K; previsão...
Fatos: O par EURJPY caiu para seu nível mais baixo desde meados de setembro, alcançando uma zona de demanda associada a mínimos...
A Eli Lilly & Co.anunciou que seu medicamento para perda de peso, Zepbound, superou o Wegovy, da Novo Nordisk A/S, no primeiro estudo comparativo direto...
07h00 (horário de Brasília), Zona do Euro - Dados do PPI de novembro: PPI da Zona do Euro (em relação ao ano anterior):...
09:30 AM GMT, Reino Unido - Dados do PMI de novembro: PMI de Serviços do Reino Unido (nov): atual 50,8; previsão 50,0; anterior 52,0 PMI...
05h15 (horário de Brasília), Espanha - Dados de PMI de novembro: HCOB Spain Services PMI: atual 53,1; previsão 53,6; anterior...
O Nasdaq-100 continua sua notável ascensão, alcançando seu 34º fechamento recorde do ano, em meio a expectativas crescentes de...
