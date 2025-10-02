Alerta de mercado: o que esperar do relatório NFP
No mês passado, o relatório do PFN foi uma surpresa enorme, mostrando um aumento inesperado no emprego e uma taxa de desemprego a cair. Este...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
No mês passado, o relatório do PFN foi uma surpresa enorme, mostrando um aumento inesperado no emprego e uma taxa de desemprego a cair. Este...
O relatório ADP sobre a mudança de emprego nos EUA em junho foi divulgado às 13h15 (horário de Lisboa). Esperava-se uma recuperação...
O relatório ADP sobre a mudança de emprego nos EUA em junho foi divulgado às 13h15 (horário de Lisboa). Esperava-se uma recuperação...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 1 de Julho, sobre USD/CAD.
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 1 de Julho, sobre USD/CAD.
Relatório ADP sobre emprego nos EUA Atas do FOMC PMI Industriais de junho Os mercados de ações...
Relatório ADP sobre emprego nos EUA Atas do FOMC PMI Industriais de junho Os mercados de ações...
Os preços do ouro continuam a subir neste início de Julho. Os preços estão aproximos da alta de 2012 - pouco abaixo de US $...
Os preços do ouro continuam a subir neste início de Julho. Os preços estão próximos da alta de 2012 - pouco abaixo de...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem com fortes ganhos. Nasdaq saltou 1,87%, S&P 500 subiu 1,54% e Dow Jones subiu 0,85% Os...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem com fortes ganhos. Nasdaq saltou 1,87%, S&P 500 subiu 1,54% e Dow Jones subiu 0,85% Os...
Os dados de vendas no retalho alemão foram divulgados às 7:00 da manhã. A leitura superou as expectativas dos analistas, pois mostrou...
Os dados de vendas no retalho alemão foram divulgados às 7:00 da manhã. A leitura superou as expectativas dos analistas, pois mostrou...
O Eurex Exchange está com alguns problemas técnicos esta manhã. Alguns dos mercados em que atua, incluindo futuros do DAX (DE30),...
O Eurex Exchange está com alguns problemas técnicos esta manhã. Alguns dos mercados em que atua, incluindo futuros do DAX (DE30),...
O sentimento nas bolsas de valores globais ainda parece dominado pela incerteza da pandemia. Enquanto a maioria dos índices na Europa está...
O sentimento nas bolsas de valores globais ainda parece dominado pela incerteza da pandemia. Enquanto a maioria dos índices na Europa está...
A Tesla ganhou outros 6% na terça-feira e negocia acima de US $ 1070 pela primeira vez. O disparo ocorreu na sequência de um e-mail vazado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador