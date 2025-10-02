Ações da Tesla sobem 7%
A Tesla ganhou outros 6% na terça-feira e negocia acima de US $ 1070 pela primeira vez. O disparo ocorreu na sequência de um e-mail vazado...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os investidores conheceram hoje duas importantes leituras dos Estados Unidos. O PMI de Chicago ficou abaixo das expectativas do mercado, mas a CB...
Prata A prata foi uma das commodities com melhor desempenho este trimestre (dados do mercado de futuros) A forte procura por prata pelos ETFs continua...
No webinar de análise desta semana, fazemos o ponto da situação nos mercados: - Número de casos diários continua...
O café tem sido negociado de forma lateral. O preço quebrou acima do limite superior da faixa ontem, sugerindo uma reversão de...
Índices europeus caem após abertura em alta DE30 cai abaixo da média móvel de 200 horas A Airbus...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 30 de Junho, sobre o OIL.WTI.
Depoimento de Powell perante a Câmara dos Representantes Canadá divulga relatório do PIB de abril Inflação...
Os índices americanos terminaram a sessão de ontem em alta, com os investidores a menosprezarem a reimposição das restrições....
Durante a sessão de hoje, os investidores poderam observar uma forte recuperação nos preços do café, pois os ganhos...
