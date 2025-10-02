Última Hora: Café sobe mais de 6%!
Durante a sessão de hoje, os investidores poderam observar uma forte recuperação nos preços do café, pois os ganhos...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
No início da semana, os mercados de ações globais lutam claramente por uma direção. Os índices europeus estão...
• The total number of confirmed coronavirus cases surpassed 10.26 million of which more than 504,000 died and over 5.56 million recovered. •...
O EURUSD ganhou impulso com a publicação do IPC alemão. A inflação na maior economia da Europa acelerou de 0,6% y/y...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par de moedas NZDJPY. O MUFG recomenda uma posição curta...
Ações europeias procuram um direção DE30 acima de 12.000 pts O Commerzbank (CBK.DE) planeia medidas...
O USDCAD recuou da principal área de resistência nos 1,3730 na semana passada. A zona é marcada pelo limite superior da estrutura...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 29 de Junho, sobre o EUR/USD.
Mercados focados no aumento de casos de coronavírus Inflação alemã deve manter-se intacta em junho Relatório NFP...
As ações da Wirecard (WDI.DE) disparam na abertura de sessão desta segunda-feira, depois da empresa anunciar no fim-de-semana que...
