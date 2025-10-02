Calendário económico: Poder de compra nos EUA
Ações globais conseguiram recuperar das perdas iniciais O consumo privado dos EUA e o índice PCE apontam para uma recuperação Os...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Depois de lateralizarem durante a maior parte do dia de ontem, os índices ocidentais conseguiram fechar a sessão no positivo. Contudo,...
• EUA registam maior aumento diário de infecções • Novos pedidos de subsídio de desemprego aumentam 1,5 milhão...
Wirecard entrou com um processo de insolvência Empresa diz que 1,9 miol milhões de euros desapareceram Ex-CEO...
EURUSD está em baixa hoje. No entanto, o par está perto do suporte principal nos 1,1175. A área marcada a verde no gráfico...
O número de americanos a pedirem subsídio de desemprego foi de 1,48 milhões na semana encerrada a 20 de junho, depois de um aumento...
Índices europeu recuperam parte da queda da manhã DE30 tenta quebrar acima dos 12.200 pts Wirecard (WDI.DE) abriu...
Assista agora à oportunidade de trading de hoje, 26 de Junho, sobre USD/CAD.
A velocidade a que o escândalo da Wirecard (WDI.DE) está a evoluir acabou de disparar. Apenas alguns dias atrás, a empresa dizia estarem...
