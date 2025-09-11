DAX alemão em ATH, BMW pronta para mudança de liderança
DAX alemão sobe 0,5% e atinge nova máxima histórica. A Rheinmetall e a Lituânia iniciaram a construção de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
À medida que 2024 chega ao fim, os investidores franceses estão fazendo um balanço de um período desafiador. Este ano está...
O índice do dólar enfraquece no início do dia. Os rendimentos também estão em queda. Palantir amplia seus ganhos,...
Quer saber quais são os ETFs irlandeses mais populares e por que eles são tão procurados pelos investidores? Neste vídeo,...
12h00, Estados Unidos - JOLTS Job Openings de outubro: Atual: 7,744M Previsão: 7,510M Anterior: 7,372M Fonte: xStation5 ___ O...
Uma das maiores produtoras de aço dos EUA, a US Steel (X.US), viu suas ações caírem quase 8% hoje, devido à reafirmação...
O real iniciou a jornada cotado a 6,03 reais por dólar, refletindo uma desvalorização sustentada frente ao dólar, impulsionada...
O petróleo está subindo mais de 1% hoje, enquanto os mercados aguardam a decisão da OPEP+ na quinta-feira. É provável...
Abertura do mercado americano ao vivo - 03/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Ásia está negociando em alta na sequência do alívio dos investidores, que estavam otimistas de que as novas restrições...
DAX e outros índices europeus continuam rali de alta. UBS revisa previsões para BMW, Mercedes-Benz e Porsche. ASML mantém previsão...
Ontem, os membros do Federal Reserve John Williams, Christopher Waller e Raphael Bostic fizeram comentários sobre a economia dos EUA e a política...
O iene japonês é uma das moedas do G10 com pior desempenho hoje. No entanto, o par USDJPY continua enfrentando dificuldades para romper novamente...
Fatos Declarações de membros do Fed indicam que um corte de 25 pontos-base na taxa em dezembro ainda é provável (o mercado...
Os mercados asiáticos ampliaram, nesta terça-feira, a onda de otimismo que dominou as negociações de segunda-feira na Europa...
A inflação da Suíça em novembro veio em linha com as expectativas dos analistas. O resultado apontou uma taxa de crescimento...
Os mercados asiáticos ampliaram, nesta terça-feira, a onda de otimismo que dominou as negociações de segunda-feira na Europa...
Você sabe qual é a diferença entre o domicílio de um ETF e seu local de cotação? Esses conceitos podem impactar...
