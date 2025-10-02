Calendário económico: mercados nervosos com a pandemia
Os mercados permanecem nervosos, pois os casos do Covid-19 continuam a aumentar Vendas de imóveis existentes nos EUA previstos cair 3% em maio 3...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Os mercados permanecem nervosos, pois os casos do Covid-19 continuam a aumentar Vendas de imóveis existentes nos EUA previstos cair 3% em maio 3...
Os mercados permanecem nervosos, pois os casos do Covid-19 continuam a aumentar Vendas de imóveis existentes nos EUA previstos cair 3% em maio UE...
Segunda-feira começou com um gap negativo mas já recuperou o otimismo e o DE30 subiu quase 250 pontos, depois de comentários...
Segunda-feira começou com um gap negativo mas já recuperou o otimismo e o DE30 subiu quase 250 pontos, depois de comentários...
A europa abre a sessão com um impulso positivo, depois de um pré-mercado pressionado por uma sessão asiática mista. A Ásia...
A europa abre a sessão com um impulso positivo, depois de um pré-mercado pressionado por uma sessão asiática mista. A Ásia...
• A China comprometeu-se a seguir o acordo comercial da Fase Um • Seis estados dos EUA estabeleceram recordes diários de...
• A China comprometeu-se a seguir o acordo comercial da Fase Um • Seis estados dos EUA estabeleceram recordes diários de...
• Principais criptomoeada lateralizam • Utilizador da ETH paga US $ 5,2 milhões em taxas por 2 transferências misteriosas •...
• Principais criptomoeada lateralizam • Utilizador da ETH paga US $ 5,2 milhões em taxas por 2 transferências misteriosas •...
As ações da Occidental Petroleum (OXY.US) subiram mais de 5% depois de um analista da SunTrust atualizar a empresa de energia de "espera"...
As ações da Occidental Petroleum (OXY.US) subiram mais de 5% depois de um analista da SunTrust atualizar a empresa de energia de "espera"...
Índice tecnológico dos EUA em níveis recorde! A queda acentuada da última quinta-feira já parece muito longe. O US100...
Índice tecnológico dos EUA em níveis recorde! A queda acentuada da última quinta-feira já parece muito longe. O US100...
Ações europeias registam ganhos moderados DE30 perto da média móvel de 200 horas mais uma vez Wirecard...
Ações europeias registam ganhos moderados DE30 perto da média móvel de 200 horas mais uma vez Wirecard...
Os índices de ações estão a subir novamente, com a China a prometer um aumento nas compras agrícolas dos EUA. Em resultado,...
Os índices de ações estão a subir novamente, com a China a prometer um aumento nas compras agrícolas dos EUA. Em resultado,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador