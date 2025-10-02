WTI volta a estar acima dos $40
O WTI de petróleo (OIL.WTI) quebrou acima dos US $ 40. O preço não atingia niveis destes desde que a OPEP + cextendera o acordo...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
O WTI de petróleo (OIL.WTI) quebrou acima dos US $ 40. O preço não atingia niveis destes desde que a OPEP + cextendera o acordo...
O WTI de petróleo (OIL.WTI) quebrou acima dos US $ 40. O preço não atingia niveis destes desde que a OPEP + cextendera o acordo...
Sessão europeia lateraliza Conselho da UE dificilmente chegará a algum acordo importante hoje Powell participará...
Sessão europeia lateraliza Conselho da UE dificilmente chegará a algum acordo importante hoje Powell participará...
Os índices ocidentais terminaram a sessão de ontem em valores próximos aos da abertura, com o S&P500 e o DAX a procurarem um ponto...
Os índices ocidentais terminaram a sessão de ontem em valores próximos aos da abertura, com o S&P500 e o DAX a procurarem um ponto...
• Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi superior ao esperado • Ações do Spotify (SPOT.US) atingem recorde •...
• Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi superior ao esperado • Ações do Spotify (SPOT.US) atingem recorde •...
Nikola Corporation (NKLA.US) negocia mais de 100% no mês até o momento Empresa procuram caminhões com zero emissões Produção...
Nikola Corporation (NKLA.US) negocia mais de 100% no mês até o momento Empresa procuram caminhões com zero emissões Produção...
A Dish Network está disposta a finalizar um acordo com a T-Mobile, de acordo com um documento da SEC. A T-Mobile, que recentemente se fundiu à...
A Dish Network está disposta a finalizar um acordo com a T-Mobile, de acordo com um documento da SEC. A T-Mobile, que recentemente se fundiu à...
EURUSD está em baixa hoje. No entanto, observando o intervalo H4, a linha de suporte está a ser testada mais uma vez. A área...
EURUSD está em baixa hoje. No entanto, observando o intervalo H4, a linha de suporte está a ser testada mais uma vez. A área...
O número de americanos que recebem subsídios de desemprego aumentou em 1,5 milhões na semana encerrada em 13 de junho, após...
O número de americanos que recebem subsídios de desemprego aumentou em 1,5 milhões na semana encerrada em 13 de junho, após...
O Banco da Inglaterra anunciou uma decisão política às 12:00 BST. O Banco manteve as taxas inalteradas conforme o esperado, mas decidiu...
O Banco da Inglaterra anunciou uma decisão política às 12:00 BST. O Banco manteve as taxas inalteradas conforme o esperado, mas decidiu...
Ações europeias carecem de convicção esta quinta-feira Velas japonesas sinalizam queda do DE30 Wirecard...
Ações europeias carecem de convicção esta quinta-feira Velas japonesas sinalizam queda do DE30 Wirecard...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador