DE30: Ações ganham apesar de instabilidade geopolítica
Ações europeias registram pequenos ganhos DE30 falha em quebrar acima da média móvel de 200 horas As vendas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Ações europeias registram pequenos ganhos DE30 falha em quebrar acima da média móvel de 200 horas As vendas...
Veja o vídeo da oportunidade de hoje!
Veja o vídeo da oportunidade de hoje!
As tensões geopolíticas agravam-se na Ásia Powell depõe perante o Comitê Bancário do Senado Dados...
As tensões geopolíticas agravam-se na Ásia Powell depõe perante o Comitê Bancário do Senado Dados...
Os mercados começam quarta-feira de forma otimista, apesar dos dados do coronavírus. As escolas fecharam em Pequim e o número...
Os mercados começam quarta-feira de forma otimista, apesar dos dados do coronavírus. As escolas fecharam em Pequim e o número...
Apesar de um início em queda, a sessão de ontem conseguiu recuperar as perdas e fechar com ganhos. Os futuros do S&P500 procuram romper...
Apesar de um início em queda, a sessão de ontem conseguiu recuperar as perdas e fechar com ganhos. Os futuros do S&P500 procuram romper...
Assista agora ao vídeo da análise atualizada sobre o mercado do ouro, com destaque: Posições longas e curtas O...
Assista agora ao vídeo da análise atualizada sobre o mercado do ouro, com destaque: Posições longas e curtas O...
Assista agora ao vídeo de análise desta semana sobre a situação atual dos mercados, com destaque: Eleições...
Assista agora ao vídeo de análise desta semana sobre a situação atual dos mercados, com destaque: Eleições...
• Vendas no retalho dos EUA subiram a um ritmo recorde • Mercados aguardam depoimento do presidente da Fed Powell • Lennar (LEN.US)...
• Vendas no retalho dos EUA subiram a um ritmo recorde • Mercados aguardam depoimento do presidente da Fed Powell • Lennar (LEN.US)...
Hoje, as autoridades da cidade de Pequim elevaram o nível de resposta de emergência à COVID-19 de nível III para...
Hoje, as autoridades da cidade de Pequim elevaram o nível de resposta de emergência à COVID-19 de nível III para...
Petróleo: Após 7 semanas, temos a primeira semana de quedas no mercado de petróleo A queda ocorreu depois do grupo OPEP + chegar...
Petróleo: Após 7 semanas, temos a primeira semana de quedas no mercado de petróleo A queda ocorreu depois do grupo OPEP + chegar...
Os dados de vendas do retalho dos EUA referentes a maio surpreendem com uma recuperação de 17,7% M/M contra um aumento esperado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador