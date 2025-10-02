EURGBP - recomendação da Nomura
A Nomura emitiu uma recomendação para o par EURGBP. A empresa de serviços financeiros recomenda uma posição...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
A Nomura emitiu uma recomendação para o par EURGBP. A empresa de serviços financeiros recomenda uma posição...
As ações da Tesla caíram mais de 3% no pré-mercado de segunda-feira, depois de cair na sexta-feira quase 4%, para US $ 935,28,...
As ações da Tesla caíram mais de 3% no pré-mercado de segunda-feira, depois de cair na sexta-feira quase 4%, para US $ 935,28,...
Equities slide on second Covid-19 wave concerns DE30 tried to climb back above 11,800 pts after early plunge Deutsche Boerse (DB1.DE)...
Equities slide on second Covid-19 wave concerns DE30 tried to climb back above 11,800 pts after early plunge Deutsche Boerse (DB1.DE)...
Ações caem com o aumento da taxa diária de novos casos do Covid-19 Boris Johnson pode realizar uma vídeo...
Ações caem com o aumento da taxa diária de novos casos do Covid-19 Boris Johnson pode realizar uma vídeo...
Os índices europeus começaram a semana com gaps significativos de baixa. O Dax alemão e o US500 americano caíram ambos mais...
Os índices europeus começaram a semana com gaps significativos de baixa. O Dax alemão e o US500 americano caíram ambos mais...
Os índices europeus começaram a semana com gaps negativos significativos. O DAX alemão quebrou abaixo do suporte principal...
Os índices europeus começaram a semana com gaps negativos significativos. O DAX alemão quebrou abaixo do suporte principal...
Hoje, o EURUSD está a ser negociado sem direção clara. No entanto, olhando em intervalo temporal H4, o preço recuou de um ponto...
Hoje, o EURUSD está a ser negociado sem direção clara. No entanto, olhando em intervalo temporal H4, o preço recuou de um ponto...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 7,61 milhões, dos quais mais de 424 000 são vítimas...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 7,61 milhões, dos quais mais de 424 000 são vítimas...
Após a maior queda em um só dia em mais de 2 meses, os índices de ações sobem esta sexta-feira. O DAX ganha...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador