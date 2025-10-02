Ações recuperam após liquidação de quinta-feira
Após a maior queda em um só dia em mais de 2 meses, os índices de ações sobem esta sexta-feira. O DAX ganha...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
As ações europeias tentam recuperar DE30 ganhou impulso no limite inferior da estrutura Overbalance Lufthansa (LHA.DE)...
Na análise ao mercado petrolífero desta semana: A procura tem recuperado nas últimas semanas A OPEP prolongou o acordo de...
Os investidores continuam cautelosos PIB do Reino Unido contrai 20,3% em abril Dados de Michigan devem mostrar melhorias Os...
Os índices dos EUA mergulharam ontem com os investidores a temer uma segunda onda de infecções por Covid-19 e depois da Fed publicar...
• Ações dos EUA interrompe série de vitórias de 7 dias • As ações da Macy (M.US) subiram 13% •...
Petróleo: A recuperação do petróleo veio acompanhada da recuperação da produção americana...
Scotts Miracle-Gro (SMG.US) - as ações subiram 5% depois da empresa ter publicado uma revisão das suas orientações...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par EURAUD. O Grupo recomenda uma posição longa no EURAUD...
Exportações alemãs com queda recorde em abril DE30 tenta manter-se acima de 12.600 pts A Lufthansa (LHA.DE)...
