OIL.WTI testa os $40
Depois de uma enorme liquidação, o petróleo tem conseguido reverter a situação de forma espectacular desde abril. O...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Ações na Europa sem tendência DE30 recupera da queda da manhã BASF (BAS.DE) foi quem mais beneficiou beneficiário...
Fed anuncia decisão na quarta-feira Dados de início de contrução de imóveis no Canadá à...
As negociações antes da abertura da sessão europeia começaram a semana em alta. No entanto, a publicação de dados...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou 6,73 milhões, dos quais mais de 393 000 morreram e mais de 3,27...
• Economia dos EUA adiciona inesperadamente 2,5 milhões de empregos • GAP (GPS.US) reportou um mau desempenho trimestral •...
• Preço da Bitcoin não coseguu manter-se acima dos US $ 10.000,00 • Ethereum conseguiu quebrar acima dos US $ 215,00 •...
O relatório NFP de maio acaba de ser publicado. Esperava-se que os dados mostrassem outro mês de aumento do desemprego de vários milhões....
O EURUSD reconheceu o alcance do padrão de cabeça e ombros investido, que já temos mencionado nos últimos dias. Embora a tendência...
Os mercados de ações ignoraram os tumultos nos EUA Agitação social desencadeada pela morte de George Floyd sob...
