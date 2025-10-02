Comentário ao Mercado: Reação da bolsa de valores aos protestos nos EUA
Os mercados de ações ignoraram os tumultos nos EUA Agitação social desencadeada pela morte de George Floyd sob...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje sobre o DAX.
Ativos europeus sobem impulcionados pelo BCE e em antecipação do NFP DE30 testa os 12.700 pts A Lufthansa (LHA.DE) será removida...
O relatório NFP dos EUA de abril pode ter alguns desvios Emprego no Canadá deve ter caido em 500k empregos Os...
O euro e os índices europeus parecem ter apreciado a decisão de ontem do BCE de aumentar as compras do programa de estímulos PEPP....
Os mercados de ações estão imparáveis na recuperação da liquidação de fevereiro e março,...
· Novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA abaixo de 2M · Nasdaq...
O número de americanos a pedirem subsídio de desemprego subiu 1.877 milhões na semana encerrada a 30 de maio, elevando o total de...
O Banco Central Europeu manteve as taxas inalteradas durante a reunião de hoje, em linha com as expectativas do mercado. O foco dos investidores...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 6,59 milhões, dos quais mais de 388 000 são vítimas...
O EURUSD interrompeu a recente subida e começou uma pequena correção. O par testa os suporte dos 1,12 antes da decisão...
