O Nasdaq 100 se aproxima de um recorde 📈
O Nasdaq 100 atingiu novos recordes intradiários nesta segunda-feira, impulsionado pelo forte desempenho de grandes ações de tecnologia....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Descubra as vantagens incríveis de investir em ETFs irlandeses e como eles podem otimizar sua estratégia de investimentos! Nesse vídeo,...
12:45 PM BRT, Estados Unidos - Dados PMI para novembro: PMI de Manufatura dos EUA (S&P Global): atual 49,7; previsão 48,8; anterior 48,5. 13:00...
Wall Street abriu em alta nesta segunda-feira. Stellantis despenca após a renúncia inesperada do CEO. A MARA Holdings anunciou planos...
Os futuros registram perdas após uma sessão em que índices Dow Jones e Russell 2000 atingiram novos máximos históricos,...
Os estados membros da União Europeia estão próximos de um acordo para criar um novo fundo de defesa de €1,5 bilhão, com...
A Fed cortará as taxas em dezembro? A Reserva Federal enfrenta incertezas com o aumento das chances de cortes de juros, agora em 66%, apesar...
Fatos: O par AUD/USD está no limite inferior de um canal de consolidação de dois anos. O dólar, após várias...
DAX retesta picos históricos e mantém posição como líder de crescimento europeu Dados do PMI manufatureiro na Europa...
Nesta semana, os relatórios macroeconômicos mais importantes que atraem a atenção do mercado são os dados do mercado...
06:30 AM GMT-3, Reino Unido - Dados do PMI de novembro: S&P Global/CIPS PMI Manufatureiro do Reino Unido: atual 48,0; previsão 48,6;...
5:15 AM GMT-3, Espanha - Dados do PMI de novembro: PMI Manufatureiro HCOB Espanha: atual 53,1; previsão 53,9; anterior 54,5. 05:30...
O índice do dólar USDIDX se recupera de uma zona de suporte chave. A recuperação é impulsionada pelas ameaças...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão negociando com sentimento misto. Os índices chineses registram queda...
Índices sobem aproximadamente 0,20% na abertura da sessão O dólar continua em queda, ficando abaixo de 106 pontos Os rendimentos...
O dólar segue em alta frente ao real brasileiro nesta terça-feira, com uma valorização superior a 1%, mantendo a taxa de câmbio...
Abertura do mercado americano ao vivo - 29/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
DAX encerra a semana em alta A administração da Norma planeja vender a unidade de Gestão de Água O final da semana...
10h30, Canadá - Dados do PIB: PIB Mensal (MoM): Atual 0,1%; previsão 0,3%; anterior 0,0%. PIB do 3º trimestre (QoQ): Atual...
Fatos: O par NZDCAD está experimentando um movimento de recuperação altista desde a mínima de novembro, em torno de 0,8145. A...
