SESSÃO DOS EUA: Wall Street abre mista apesar dos protestos violentos
• A onda de protestos continua a espalhar-se pelos EUA • A Apple corta os preços do iPhone na China • As...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Café: Os preços do café caíram abaixo dos 95 cent. de dólar por libra-peso, o nível mais baixo desde outubro...
A principal criptomoeda voltou a entrar no canal ascendente e o movimento de subida acelerou hoje. O preço quebrou acima da barreira psicológica...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje, 2 de Junho, sobre GBP/JPY.
Ações saltam após China negar suspensão de compras de soja DE30 testa os 12.000 pts Lufthansa (LHA.DE)...
Trumps poderá enviar mais tropas dos EUA para lidar com tumultos Relatório API de Stocks de petróleo espera contração O...
O Ministério das Relações Internacionais da China desmentiu os relatórios da média publicados ontem, segundo os quais...
A sessão americana de ontem terminou em alta, com os investidores a ignorarem as suspeitas levantadas por alguns relatórios da Bloomberg,...
Tumultos em várias cidades dos EUA Aumento das tensões entre os EUA e a China Coty (COTY.US) stock valoriza 10% Os...
Apesar das más notícias, o sentimento de mercado continua em alta. Nem dados da pandemia, nem tensões sino-americanas nem tumultos...
