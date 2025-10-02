DE30 dispara acima dos 11800 pts
Apesar das más notícias, o sentimento de mercado continua em alta. Nem dados da pandemia, nem tensões sino-americanas nem tumultos...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O PMI industrial do Institute for Supply Management (ISM) referente a maio subiu dos 41,5 do mês anterior para os 43,1 pts. No entanto, o mercado...
O EURUSD começou a sessão de hoje em alta. No entanto, o movimento ascendente foi interrompido na zona de resistência principal...
Stocks trim gains on China-US tensions FRA40 paints double top at 4,780 pts Chairman of Renault (RNO.FR) tries to calm employees...
Os mercados parecem cautelosos no início de uma nova semana ISM industrial será publicado à tarde Nenhuma sessão...
Os índices europeus e os futuros dos EUA dão um mergulho depois da divulgação de um relatório da Bloomberg. A Bloomberg...
Hoje, os mercados asiáticos abrem com otimismo e o sentimento anima a abertura da sessão europeia. O DAX alemão abre em alta e volta...
• President Donald Trump is expected to hold a press conference on China • Twitter made a “public interest notice” on...
• O presidente Donald Trump deve realizar uma conferência de imprensa sobre a China • O Twitter fez um “aviso de interesse público”...
As ações da Williams-Sonoma (WSM.US) saltaram mais de 8% nas negociações de pré-mercado depois da empresa divulgar os...
• Bitcoin: contrato de futuros expira hoje • Preço do Cardano disparou 17% • Ethereum está a testar resistência...
