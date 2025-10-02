Cripto News: Os "Bulls" estão de volta e a conduzir o mercado a níveis de resistência cruciais
• Bitcoin: contrato de futuros expira hoje • Preço do Cardano disparou 17% • Ethereum está a testar resistência...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
• Bitcoin: contrato de futuros expira hoje • Preço do Cardano disparou 17% • Ethereum está a testar resistência...
Observando o intervalo M15, pode-se ver um possível padrão de cabeça e ombros a ser formado. Além disso, surgiu um forte sinal...
Mercados em modo "espera para ver" Trump dárá uma conferência de imprensa sobre a China Relatórios...
Ontem, depois de uma sessão atribulada, com os investidores a ponderarem entre as esperanças de recuperação económica...
O EURUSD conseguiu cruzar o limite superior dos 1,08-1,10 no início desta semana. O movimento ascendente ganhou impulso e o par está a testar...
• Presidente Trump anuncia um 'grande dia' para as redes sociais • Pompeo relata ao Congresso que Hong Kong já não...
A publicação da EIA Petroleum Status Report revelou um aumento de 7,92 milhões de barris nos stocks de petróleo dos EUA,...
O número de americanos a registarem-se para o subsídios de desemprego somou mais 2,123 milhões na semana encerrada em 23 de maio,...
A pandemia de COVID-19 teve um impacto devastador na economia mundial. Muitas empresas tradicionais estão em dificuldade e algumas em insolvência....
As ações europeias negociam em alta, mas o momentum enfraqueceu DE30 testou 11.800 pts antes da abertura da sessão europeia O...
