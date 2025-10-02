Coronavírus: Atualização de mercado
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 5,70 milhões, dos quais mais de 352.000 morreram e mais...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par CHFJPY. O Banco recomenda uma posição longa no par (compra) com os seguintes...
Esta quarta-feira trouxe consigo a continuação do otimismo de mercado e uma forte subida nos índices europeus. Este é o quarto...
Mercados dos EUA e da Europa em alta de 2 meses Presidente do BCE realiza sessão de perguntas e respostas on-line esta manhã Relatório...
Os índices americanos fecharam ontem no verde, apesar da forte queda no final da sessão, após a divulgação de que os...
• As ações dos EUA abriram em alta com o S&P 500 acima de 3000 pts • As tensões entre Washington e Pequim...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 5,62 milhões, dos quais mais de 348.000 são vítimas...
O índice de confiança do consumidor da Conference Board está nos 86,6 pontos, quando as expectativas eram de 88,0 pontos....
Petróleo: • Redução significativa do spread entre o petróleo bruto Brent e WTI com pressão ascendente no mercado...
