A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
USDCAD está a cair hoje. No entanto, o par alcançou um suporte técnico essencial. Observando o intervalo H4, esse suporte está...
Neste webinar, fazemos a análise da situação atual nos mercados: Mercados ignoram tensões políticas Gastos com...
Bolsas ganham com esperanças de vacinas DE30 testou 11.500 pts, mas não conseguiu manter-se nece nível A Lufthansa...
Mercados globais sobem com esperança de vacinas Confiança do consumidor de CB deve mostrar melhorias em abril Governador...
O feriado de ontem nos EUA e no Reino Unido não impediram a recuperação dos mercados, uma vez que os índices de todo o mundo...
O feriado nos EUA não impediu a recuperação dos mercados, uma vez que os futuros em todo o mundo estiveram em alta na segunda-feira...
O Bitcoin testa o suporte local dos US $ 8.700. Esse nível costumava atrair os compradores e a impulsionar a recuperação. No entanto,...
O índice alemão subiu mais de 2% hoje e conseguiu ultrapassar a alta de 30 de abril, dos 11.332,3 pts, já que o governo alemão,...
