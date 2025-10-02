DAX supera máximos de abril!
O índice alemão subiu mais de 2% hoje e conseguiu ultrapassar a alta de 30 de abril, dos 11.332,3 pts, já que o governo alemão,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
O índice alemão subiu mais de 2% hoje e conseguiu ultrapassar a alta de 30 de abril, dos 11.332,3 pts, já que o governo alemão,...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 5,52 milhões, dos quais mais de 347 000 faleceram ...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 5,52 milhões, dos quais mais de 347 000 faleceram e...
Mercados europeus sobem apesar das tensões China-EUA DE30 testou os 11.300 pts mas encontrou resistênmcia Bayer (BAYN.DE)...
Mercados europeus sobem apesar das tensões China-EUA DE30 testou os 11.300 pts mas encontrou resistênmcia Bayer (BAYN.DE)...
O sentimento do mercado parece ser bastante positivo hoje, embora as notícias da frente geopolítica não sejam otimistas, principalmente...
O sentimento do mercado parece ser bastante positivo hoje, embora as notícias da frente geopolítica não sejam otimistas, principalmente...
EUA e do Reino Unido fechados para feriado Índice IFO alemão previsto em 78,3 pts em maio Governador do BoC Poloz...
EUA e do Reino Unido fechados para feriado Índice IFO alemão previsto em 78,3 pts em maio Governador do BoC Poloz...
A manhã de sexta-feira trouxe uma súbita correção nos mercados de petróleo devido às tensões em Hong Kong....
A manhã de sexta-feira trouxe uma súbita correção nos mercados de petróleo devido às tensões em Hong Kong....
A sessão Asiática terminou de forma mista, vendo-se ganhos ligeiros em todo o continente enquanto as ações chinesas. ...
A sessão Asiática terminou de forma mista, vendo-se ganhos ligeiros em todo o continente enquanto as ações chinesas. ...
• Ações dos EUA sem direção definida • A China planeia impor nova legislação de segurança...
• Ações dos EUA sem direção definida • A China planeia impor nova legislação de segurança...
Mercados europeus caem no final desta semana DE30 tenta manter-se acima dos 11.000 pts Etihad Airlines cancela encomendas...
Mercados europeus caem no final desta semana DE30 tenta manter-se acima dos 11.000 pts Etihad Airlines cancela encomendas...
As ações da Splunk (SPLK.US) subiram mais de 6% nas negociações de pré-mercado, depois da empresa divulgar os seus...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador