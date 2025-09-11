Ganhos em tecnologia não são suficientes, mercado aguarda o FED
Panorama geral Os principais índices acionários dos EUA abriram a sessão de quarta-feira em sentimento moderadamente neutro. Os...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis em um contexto marcado por fatores geopolíticos e econômicos relevantes. O Kremlin...
O NZDUSD registra uma correção de 0,1% antes da decisão de taxa de juros de amanhã na Nova Zelândia. Durante a noite,...
Canadá: Dados de inflação de julho em foco Os dados de inflação divulgados hoje no Canadá mostraram leituras...
O preço recuou na borda inferior da estrutura 1:1 em 44.945 O US30 está sendo negociado em uma tendência de...
Petróleo Os preços do petróleo bruto seguem pressionados, mesmo após uma breve tentativa de recuperação na...
Dados Econômicos – Estados Unidos (09h30 de Brasília) Início de Construções – Julho: Atual:...
A Home Depot divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, em linha com as expectativas do mercado, mas sem grandes surpresas positivas....
Ações da Intel (INTC.US) sobem mais de 5% após investimento da SoftBank As ações da Intel estão valorizadas...
Os futuros do Hang Seng (HK.cash) subiram levemente após a leitura da taxa de desemprego em Hong Kong, mais fraca do que o esperado, que veio em...
Após as conversas de ontem na Casa Branca, torna-se cada vez mais claro que o peso do financiamento do apoio à Ucrânia será...
A sessão europeia abre com expectativas em torno dos encontros de paz e da publicação da ata do FED. A reação do mercado...
Na segunda-feira, 18 de agosto, ocorreu uma reunião na Casa Branca envolvendo Donald Trump, Volodymyr Zelensky e sete líderes europeus. O...
Futuros operam de forma mista antes da abertura do pregão à vista A agenda econômica de hoje traz como destaques os dados de inflação...
Sessão de terça-feira nos mercados asiáticos foi relativamente calma, principalmente devido ao efeito das conversas na Casa Branca. Houve...
Warren Buffett anunciou na sexta-feira que a empresa que ele vem adquirindo recentemente é a polêmica UnitedHealth Group. O último...
Os índices dos EUA terminaram o dia praticamente estáveis. O US500 caiu 0,11% para 6.464 pontos, o US100 recuou 0,18% para 23.760 pontos,...
A Intel está em negociações com o governo dos Estados Unidos para um acordo que converteria parte ou todo o subsídio de US$...
A Applied Digital (APLD.US) saltou 15%, atingindo US$ 16,35 por ação, após anunciar o início da construção de...
