Ouro no radar (29.11.2024)
O preço do ouro subiu mais de 1% hoje, impulsionado pela fraqueza do dólar americano, indicadores macroeconômicos negativos na Europa...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O preço do ouro subiu mais de 1% hoje, impulsionado pela fraqueza do dólar americano, indicadores macroeconômicos negativos na Europa...
A leitura preliminar do IPC da Zona do Euro para novembro foi de 2,3% a/a, em linha com as expectativas e acima dos 2% anteriores. O IPC mensal (MoM)...
Taxa de desemprego na Alemanha: 6,1%, conforme esperado, e inalterada em relação ao mês anterior. A variação no...
Sentimento misto nos mercados acionários, com leve alta na Ásia e nos EUA; Europa, no entanto, apresenta pequenas perdas. Nenhum dado significativo...
A inflação preliminar anual (YoY) do IPC da França registrou queda de 1,3%, abaixo dos 1,4% esperados e dos 1,2% anteriores. A...
O iene japonês está registrando uma forte valorização hoje, e podemos encontrar razões para isso nos dados de inflação...
As vendas no varejo da Alemanha registraram -1,5% m/m, contra -0,5% esperados e 1,2% no mês anterior. As vendas no varejo de outubro, na comparação...
Os índices europeus subiram ontem, apesar do sentimento misto na Ásia, enquanto as negociações de ações e...
Você sabe o que é renda variável? Neste vídeo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de investimento:...
O real sofreu uma desvalorização acentuada, atingindo R$6 por dólar, um recorde histórico desde a implementação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 28/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O governo de Michel Barnier sobreviverá ao Natal? Essa é a pergunta que tem agitado os círculos políticos e a mídia...
10h Alemanha - Dados de Inflação de Novembro: HICP alemão: Anual (YoY): atual 2,4%; previsão 2,6%; anterior...
A Visa, líder global em tecnologia de pagamentos, apresentou mais um trimestre de sólido crescimento, mesmo enfrentando desafios regulatórios...
Visa, líder global em tecnologia de pagamentos, apresentou mais um trimestre de sólido crescimento, mesmo enfrentando desafios regulatórios...
O dólar norte-americano, apesar de apresentar desempenho relativamente bom contra a maioria das moedas hoje, não conseguiu retomar o ímpeto...
Sentimento positivo nos mercados europeus, com o índice DAX 40 subindo mais de 0,6%. Uniper, fornecedora de energia da Alemanha, registra alta...
Sentimento positivo nos mercados europeus: o DE40 sobe mais de 0,6%. A gigante alemã de utilidades e fornecedora de energia, Uniper...
EURUSD recua 0,3% antes da divulgação do CPI da Alemanha, agendada para as 10h (GMT-3). O ITA40 sobe mais de 0,6% hoje, sendo um...
Prévia do IAPC da Espanha para novembro (YoY) registrou 2,4% vs 2,4% esperado e 1,8% anteriormente. IAPC (MoM) registrou 0% vs 0,1% esperado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador