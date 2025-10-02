Abertura do Mercado Americano: Wall Street negoceia mista apesar do escalar das tensões sino-americanas
• As ações dos EUA ã negociarem mistas, à medida que as tensões comerciais aumentam • Pedidos...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje, 21 de Maio, sobre o Petróleo (OIL.WTI).
Petróleo Os dados de tráfego dos Estados Unidos e da Alemanha mostram um regresso à normalidade, o que implica maior procura...
Ações em queda em reação às tensões China-EUA DE30 procura quebrar abaixo dos 11.100 pts A...
O número de americanos a pedirem subsídio de desemprego aumentou em 2.438 milhões na semana encerrada a 16 de maio, elevando o total...
The upward move on silver stopped at a key resistance at $17.5, where many price reactions occurred earlier. The downward correction may be on the cards...
O rali no mercado de petróleo continua inabalável e o OIL.WTI lidera. Os preços subiram novamente esta quinta-feira, quebrando o nível...
Relações China-EUA em destaque PMIs preliminares da Europa e EUA NVIDIA publica resultados após o encerramento...
Os PMIs alemães preliminares de maio foram divulgados às 8h30 da manhã. O índice de serviços saltou de 16,2 para 31,4...
A sessão asiática abalou o sentimento de mercado, com a publicação da Balança comercial japonesa a revelar uma queda...
